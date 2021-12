In urma cu doua saptamani, Dodo a devenit mama pentru prima data! Frumoasa artista a adus pe lume un baiețel perfect sanatos care-i insenineaza toate zilele. Ei bine, deși nu se afla in relații tocmai bune cu Liviu Kevin, tatal copilului, cantareața este in continuare cu zambetul pe buze și iși face numeroase planuri de viitor. Fara a ezita, fosta protejata a lui Costi Ionița a impartașit cu marea sa comunitate primele detalii despre botezul copilului.