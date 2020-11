Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Comisoa Europeana a semnat un contract cu Pfizer pentru 300 de milioane de doze de vaccin antic-COVID-19, acumprimele teste clinice au ajuns deja la Angenția Europeana pentru Medicamente. Astfel, acum s-a ajuns la discuția referitoare la data cand tratamentul va ajunge pe piața.

- Agentia Europeana pentru Medicamente a primit primele teste clinice ale vaccinului Covid-19 și anticipeaza ca isi va da avizul favorabil pentru un prim leac impotriva noului coronavirus pana la sfarsitul anului. In acest context, distribuirea dozelor ar urma sa inceapa in luna ianuarie 2021.

- Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) ar putea aproba trei vaccinuri anti-Covid la inceputul anului viitor, a declarat directorul executiv al acesteia Guido Rasi, potrivit News.ro, care citeaza Reuters. ”Daca totul merge bine, in primele luni ale anului 2021, ar putea exista trei vaccinuri aprobate…

