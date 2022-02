Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca, in prezinta exista un efort de reformare a Spatiului Schengen, iar Romania trebuie sa se concentreze in perioada urmatoare sa obtina o decizie unanima a tuturor statelor membre pentru a intra in Spatiul Schengen. Fii la curent cu…

- Daca la noi, in multe zone, se trezește omul cu ursul in bucatarie sau la intrarea in hotel, in orașul celor șapte coline, și am numit Roma, in centru și pe strazile laturalnice, vin mistreții. Intotdeauna in grup. Sau, poate, in familie. Ca și in Romania, unde urșii cauta mancare, și in regiunea Lazio,…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, nu este de acord cu legalizarea prostituției „cel puțin in prima faza” și susține ca argumentul referitor la creșterea incasarilor la buget nu este unul valabil. „Pentru problemele altora trebuie sa taxam? In momentul in care consider ca unele fenomene sunt nesanatoase…

- Cantarețul Tudor Gheorghe și-a dedicat viața scenei și nu inceteaza sa concerteze, la varsta de 76 de ani. Marele artist a vorbit, recent, in cadrul unui interviu despre pensia pe care o primește de la statul roman. „Am o pensie buna asigurata de la stat, cred ca vreo 3.000 de lei liniștiți daca imi…

- Ana Aslan, doctorul care a inventat cremele anti imbatranire, a trait pana la 92 de ani. Secretul longevitatii statea si in disciplina meselor de peste zi, dar si atentia deosebita pentru calitatea alimentelor. Ioana Preda, menajera care a fost alaturi de ea vreme de mai bine de zece ani, a dezvaluit…

- Prezentatorul de la Neatza a marturisit, in timpul emisiunii sale de marți, ca i-a venit factura la curent. Dani Oțil spune ca s-a trezit cu o suma frumușica de plata, așa ca a luat deja masuri. Prețurile ridicate la gaze și la curent electric au inceput sa faca victime și in randul vedetelor. Dupa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea, luni, consultari politice cu omologul pakistanez, Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, in cadrul vizitei oficiale pe care seful diplomatiei din aceasta tara o va efectua in Romania, in perioada 9-10 ianuarie 2022, informeaza MAE. Potrivit sursei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis sâmbata, cu ocazia împlinirii a 15 ani de la aderarea României la UE, ca impactul pozitiv al Uniunii în viata de zi cu zi a românilor ramâne unul major, noteaza Agerpres. "Încrederea pe care marea…