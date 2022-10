Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii Registrului Auto Roman (RAR) aduc clarificari cu privire la cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca anvelopele care trebuie montate pe autovehicule in sezonul de iarna. Astfel, toate anvelopele marcate cu M si S sunt conforme, dar specialistii atrag atentia asupra vechimii anvelopelor…

