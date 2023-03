Stiri pe aceeasi tema

- Ce nu ai voie sa faci in Postul Paștelui. Care sunt zilele de dezlegare la Pește. Incepe Postul Paștelui, iar odata cu el, creștinii au de respectat mai multe tradiții și obiceiuri stricte. Postul Paștelui 2023 incepe luni, 27 februarie 2023, și are o durata de 40 de zile. Mai exact, acesta ține pana…

- Creștini ortodocși se pregatesc pentru postul Paștelui, IPS Teodosie a raspuns la intrebarile despre ce consumam. Inaltul Prelat nu este de acord cu consumul de fructe de mare in post, pe care le numește ganganii. „Hai sa ne ințelegem. Pana acolo au mers unele persoane, batrane, care dupa judecata lor,…

- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2023, perioada Postului Mare va dura de la 27 februarie pana la 15 aprilie. Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se…

- Duminica Floriilor, care este duminica dintre Duminica Paștelui și inceputul Saptamanii Mare pentru creștini. Este o zi de sarbatoare care comemoreaza intrarea lui Isus in Ierusalim pe un magar. Aceasta se sarbatorește in fiecare an cu o saptamana inaintea Paștelui. Deoarece Paștele nu are o data fixa,…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea cuviosului nostru parinte Maxim Marturisitorul. Cuviosul parinte Maxim a trait pana in zilele raucredinciosului imparat Constans, care a imparatit intre anii 642 648. Constans a fost tatal binecredinciosului imparat Constantin Pogonatul si nepotul…

- Peste 80.000 de persoane au protestat in orasul israelian Tel Aviv, in a doua sambata consecutiva de demonstratii, impotriva propunerilor guvernului de reforma a justitiei, anunța BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste, in cea de-a treia zi de Craciun, pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim. Traditia spune ca, in aceasta zi, rugaciunile aduse in fata icoanei Sfantului fac…

- Grupul vocal „Glasul Arhanghelului” al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” și „Intrarea Domnului in Ierusalim” din Micești, județul Argeș, și-a propus sa doneze 5.000 de lei pentru mozaicul Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou de la Catedrala Naționala. Copiii s-au implicat inspirați de arhidiaconul Mihail Buca,…