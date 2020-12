Stiri pe aceeasi tema

- FCSB este cea mai tanara echipa din Liga I, cu o medie de varsta de 24,9 ani, potrivit unui studiu efectuat de Observatorul pentru fotbal (CIES), ce ia in calcul formatiile din 67 de prime divizii din toata lumea in functie de jucatorii folositi in meciurile din sezonul curent. FCSB este urmata la acest…

- ​FC Viitorul a câștigat, scor 2-0, meciul disputat, luni, în deplasare, împotriva formației FC Voluntari, în etapa a VII-a a Ligii I.Pentru învingatori au marcat Luckassen '66 și Casap '90+4. Vezi aici cele doua reușite.S-au disputat în aceasta…

- Programul etapei a IX-a a Ligii I, anuntat de LPF, este urmatorul, potrivit news.ro:Vineri, 30 octombrieOra 18.00 FC Arges – FC Voluntari; Ora 21.00 FC Hermannstadt - Universitatea Craiova; Sambata, 31 octombrieOra 14.30 Academica Clinceni - Sepsi OSK Sf. Gheorghe;Ora…

- Primul joc al etapei a 6-a din Liga I de fotbal s-a disputat vineri, 2 octombrie: Universitatea Craiova – CSM Politehnica Iasi 1-0. Sambata, 3 octombrie, au avut loc trei meciuri: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – FC Argeș 1-0 (FOTO, cu autorul golului din penalty – mijlocașul Fulop Istvan, in minutul 58),…