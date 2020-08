Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu arata ca cei sase copii bolnavi de COVID-19 care au murit in Marea Britanie aveau comorbiditati foarte grave, relateaza Bloomberg.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului: moțiunea de cenzura nu va trece Studiul subliniaza faptul ca acei copii care…

- Beth Pattison, o tanara femeie, in varsta de 27 de ani, din Marea Britanie a murit dupa ce medicii i-au pus un diagnostic fals, și anume, COVID-19. Femeia a avut inainte cu cateva zile de deces, o stare accentuata de rau insoțita de tuse. La spital, medicii au diagnosticat-o ca avand COVID-19, cu toate…

- PodcasturiVladimir Fotescu, despre evoluția la "Slaveanskii Bazar": Sunt mandru de mine Studiile se vor desfașura in cadrul Spitalului Clinic Republican "Timofei Moșneaga" sub conducerea profesorului universitar Victor Cojocaru. Intr-un interviu acordat pentru Sputnik Moldova, Victor Cojocaru…

- Doua categorii de pacienți au risc crescut de deces in cazul contactarii unei infecții cu coronavirus, atenționeaza experții din Romania. Un studiu facut de un grup de experti de la Institutul Cantacuzino arata ca pacientii cu boli de inima si cei cu boli renale care se infecteaza cu Covid au risc…

- Lipsa unei vitamine banale ne face mai vulnerabili in fața COVID-19. Aceasta este concluzia unui studiu recent realizat la Universitatea Anglia Ruskin din Marea Britanie și care se bazeaza pe datele analizate de la pacienții din 20 de țari din Europa. Cercetatorii au descoperit o legatura intre nivelul…

- Mihnea, tanarul craiovean care a transformat o Dacia 1300 intr-o limuzina, renunta la facultatea in Anglia, din cauza COVID. Voia sa-si vanda masina pentru a avea bani in UK. Mihnea a fost admis la cinci facultati din Marea Britanie, dar renunta la studiile in strainatate, potrivit Mediafax.Din…

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat joi Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Fermierii britanici si-au intensificat eforturile pentru a introduce roboti pe campurile lor, dupa ce pandemia de coronavirus si Brexitul au dus la scaderea numarului de muncitori necesari pentru a culege fructele si legumele, transmite Bloomberg, scrie agerpres.ro.