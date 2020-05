Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene ridica restricțiile impuse turimului, fiind pregatite sa reporneasca aceasta industrie, dar așteapta din partea Comisiei Europene masuri omogene pentru protejarea turistilor si a angajatilor. Tarile europene au inceput sa anunte ridicarea restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de…

- Țarile din Europa se pregatesc pentru reluarea turismului, in plina pandemie. Cum vom putea vizita Italia, Grecia, Bulgaria sau Spania și ce reguli vom fi obligați sa respectam Tarile europene au inceput sa anunte ridicarea restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei cu coronavirus si se pregatesc pentru…

- 12 state membre UE, printre care si Romania, au cerut Comisiei Europene sa suspende regulile care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, apreciind ca transportatorilor aerieni ar trebui sa li se permita sa ofere in schimb vouchere pentru…

- Un grup de 12 state membre ale UE, printre care si Romania, au cerut miercuri Comisiei Europene sa suspende regulile care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, apreciind ca transportatorilor aerieni ar trebui sa li se permita sa ofere…

- Romania are cele mai periculoase locuri de munca din UE Arhiva foto: Agerpres. Țara noastra a înregistrat o rata standardizata de incidența de 5,72 accidente mortale la 100 de mii de lucratori, ceea ce înseamna mai mult decât dublu fața de media înregistrata în…

- Trei comunicate a emis pana azi ministrul dezvoltarii agricole, Makis Voridis, exprimandu-si in final satisfactia pentru faptul ca a reusit sa „rastoarne”, in urma interventiilor sale insistente, ordonanta militara pe baza careia guvernul Romaniei a impus bariere in comertul sau exterior, la anumite…

- Liderii a doua din cele patru partide care formeaza coalitia guvernamentala olandeza, respectiv formatiunea progresista D66 si Uniunea Crestina, au cerut marti acordarea unui ajutor european masiv tarilor din sudul Europei grav afectate de pandemia de coronavirus si au sustinut ca acest lucru sa se…

- Conform INS, „indicele IPC[indicele prețurilor de consum] utilizeaza principiul național al consumului, urmarind cheltuielile de consum ale rezidenților, indiferent daca acestea sunt efectuate in interiorul sau in afara granițelor țarii. IAPC [indicii armonizați ai prețurilor de consum] masoara modificarile…