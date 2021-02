Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de Stat a Drumurilor informeaza ca circulația rutiera pe toate drumurile publice naționale este asigurata in condiții de iarna. In noaptea din 6 spre 7 februarie, pe intreg teritoriul țarii s-au inregistrat temperaturi scazute cu precipitații sub forma de ninsoare, starea parții carosabile…

- Romania a depașit 5,2 milioane metri patrați de spații industriale dupa cei peste 630.000 mp livrați in 2020, ceea ce inseamna mai mult decat dublu fața de stocul de acum 5 ani, anunța un raport publicat de firma de consultanta imobiliara Avison Young Romania. „Pandemia globala ce a marcat anul 2020…

- Reprezentanții Primariei Zalau au efectuat, ieri, recepția lucrarilor de reabilitare efectuate la soclul monumentului Wesselenyi, din Centrul istoric al Zalaului. Lucrarile au fost incepute in septembrie 2019, nefiind finalizate la termen, respectiv aprilie 2020 și nici dupa amanarea repetata a acestui…

- PREMIERA! PRIMARIA SECTORULUI 4, PRIMA PRIMARIE DIN ROMANIA CARE CONSTRUIESTE METROU! Costurile se ridica la peste 50 de milioane de euro si vor fi finantate cu fonduri europene nerambursabile Zona de sud a Bucurestiului face un pas decisiv catre transformarea in noul hub de business al Capitalei si…

- Zona de sud a Bucureștiului face un pas decisiv catre transformarea in noul hub de business al Capitalei și generarea a mii de locuri de munca bine platite. Dupa investițiile masive in infrastructura rutiera, derulate in ultimii 4 ani, acum a venit vremea debutului lucrarilor de construire a noii stații…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe parcursul saptamanii curente sunt organizate lucrari de amenajare a trotuarului de pe str. Alexandr Pușkin, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant - Mitropolit Varlam. Astfel, locuitorii capitalei sunt indemnați sa evite, in masura posibilitaților,…

- Scuarul de pe strada Vasile Dokuceaev, din cartierul Telecentru al Capitalei, a fost inaugurat dupa renovare. Lucrarile de reabilitare a scuarului au inceput la 12 august, din bugetul municipal in acest sens fiind alocate cca 2,3 milioane de lei. Reabilitarea scuarului care se afla la intrare in cladirea…