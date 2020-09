Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a scris pe pagina sa de Facebook ca lucrarile la pasajul Doamna Ghica se vor incheia in aceasta toamna. In mesajul sau, Gabriela Firea a menționat chiar ca poate garanta termenul de finalizare. „Garantez ca lucrarile la pasajul Doamna Ghica se incheie in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala, anunța AGERPRES."Sa fii parlamentar, sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala. "Sa fii parlamentar, sa te pregatesti pentru campania…

- Filiala PNL Bucuresti lanseaza campania “De ce fuge Firea de bucuresteni?”, prin care colecteaza intrebarile cetatenilor pentru edilul PSD al Capitalei si le transmite catre Primarie. ”PNL Bucuresti devine vocea bucuresteanului ignorat de Gabriela Firea, care doar mimeaza transparenta in comunicare”,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca nu se poate afirma ca Bucurestiul este un focar de COVID-19, aratand ca mai putin de jumatate dintre pacientii infectati cu SARS-Cov-2 internati in spitalele din Bucuresti sunt locuitori ai Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni, deschiderea a șapte creșe și gradinițe sociale in Capitala, precizand ca au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea copiilor in...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca se aștepta ca și instituțiile culturale sa se redeschida din 15 iunie, ca parte a masurilor de relaxare. Edilul justifica astfel anunțul facut sambata ca teatrele bucureștene se redeschid pentru public, anunț intampinat cu critici din partea Ministerului…

- Primarul general, Gabriela Firea vine cu vești bune pentru bucureșteni: lucrarile pentru supra-largirea Șoselei Fabrica de Glucoza sunt finalizate. Se fac ultimele teste pentru sistemul de semaforizare. Iluminatul public a fost deja pus in funcțiune. Locuitorii Capitalei care tranziteaza sectorul…