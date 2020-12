Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu , a anunțat ca printre prioritațile sale se numara și deschdierea școlilor. „Ministerul educației trebuie sa fie alaturi de cel al sanatații. Va trebui sa ne concentram pe probleme urgente. Ne dorim deschiderea școlile , imediat cu putința. Este prioritate zero a acestor evoluții”, a spus Sorin Cimpeanu. De asemnea, in urma cu o zi, ministrul preciza ca școlile se vor redeschide in momentul in care situația epidemiologica va permite acest lucru. „Cu toții ne dorim sa incepem școala cat mai repede in format clasic și vom incepe școala cat de repede ne va permite…