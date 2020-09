Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii a fost invitat, sambata seara, intr-o editie eveniment la Romania TV. Violeta Alexandru a vorbit despre despre posibilitatea aplicarii unei noi majorari a pensiilor si a facut precizari despre ce se intampla cu pensiile calculate gresit in minus. Principalele declaratii ale ministrului…

- Polițiștii sunt in alerta, dupa ce au descoperit ca au fost lansați bani falși in circulație. In urma unei percheziții efectuate in județul Constanța, polițiștii au ridicat peste 60.000 de euro susceptibili a fi falsificați. Anunțul oficial al poliției Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Principalul candidat la șefia PSD, Marcel Ciolacu, și-a prezentat echipa alaturi de care va conduce partidul. In aceasta echipa sunt 17 lideri ai PSD, din toate zonele țarii, Ciolacu susținand ca ”vremea tatucilor a apus”.Citește și: Cozmin Gușa, date din sondajele interne ale PSD și PNL,…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a avertizat, dupa incheierea acordului pentru bani europeni de la Summit-ul UE, ca acesti bani trebuie si atrasi. Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la finalul summitului UE de la Bruxelles, ca Romania a obținut o suma impresionanta, 79,9 miliarde de…

- Potrivit datelor publicate de ANM, duminica, vremea se va raci semnificativ in regiunile vestice, nordice si centrale, dar in rest va fi in continuare calduroasa, pe arii restranse caniculara la amiaza in sud-est, unde si disconfortul termic va fi ridicat. Totodata, meteorologii anunta ca de luni, un…

- Alerta! Val de aer tropical din Africa peste Romania. Urmati sfaturile medicilor pentru a evita problemele de sanatate. Valul de aer tropical venit din Africa ne-a adus prima avertizare de canicula. Din cauza umiditatii ridicate s-au resimțit temperaturi de 41 de grade Celsius in aer. Medicii recomanda…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca incepand cu ziua de sambata, vremea se incalzește in toata țara. Astfel, in regiunile nord-vestice si in zonele montane vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta local prin innorari accentuate, averse si descarcari electrice;…

- Vreme capricioasa in urmatoarele doua saptamani. Meteorologii au anuntat ca pana la sfarsitul lunii iunie se va ajunge la 30 de grade in sudul tarii, insa cu multe zile de instabilitate atmosferica. Din 2 iulie, vremea se va raci, iar noaptea se vor inregistra 14 - 16 grade.