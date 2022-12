Când se plătesc pensiile în ianuarie 2023 Ministrul Muncii Marius Budai a anunțat ca se tiparesc deja taloanele de pensie aferente lunii ianuarie 2023, care includ și majorarile, iar cel mai probabil banii vor ajunge in conturi incepand cu a doua jumatate a lunii. Ministrul spune ca nu este vorba de intarziere, cum s-a tot intamplat in anii precedenți, ci pur și simplu este o situație care tine de faptul ca se inchide anul bugetar pentru decembrie pe 3-4 ianuarie 2023. “In fiecare an, discutam despre acest aspect și anume ca incepe anul bugetar și o zi-doua, pana cand se deschid conturile, pana se alimenteaza, dupa care imediat facem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

