Când se lansează One UI 5.0 şi Android 13 pe Samsung Galaxy S22 în varianta finală Samsung a fost printre primele companii care au inceput programe de beta testing cu Android 13 si propriul One UI 5.0 la inceput de vara a lui 2022. Suntem deja la editia beta 2 si acum aflam si o posibila data de lansare pentru varianta finala. Posesorii de telefoane Samsung Galaxy S22 vor fi direct interesati de aceste vesti, deoarece ei au fost in pole position pentru primirea actualizarilor pana acum. In general faza de beta testing dureaza cateva saptamani, ceea ce s-a si intamplat. Un nou zvon vorbeste despre lansarea versiunii finale de One UI 5.0/ Android 13 pe 17 sau 19 octombrie. Atunci… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

