Stiri pe aceeasi tema

- Nici ca se putea o tragere la sorti mai buna pentru FC Buzau in optimile de finala ale Cupei Romaniei! Potrivit tragerii, care a avut loc ieri dupa-amiaza, la Casa Fotbalului, sortii au oferit echipei buzoiene un adversar mai mult decat modest, colega de esalon Dunarea Calarasi! Este chiar ultima formatie…

- Cupa Romaniei iși reconfirma statutul de competiția surprizelor. In faza optimilor de finala, s-au calificat sase formații din eșaloanele inferioare, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Minaur Baia Mare (L3) a reușit sa treaca de divizionara secunda Politehnica Iași, FC Buzau a eliminat o echipa…

- 13 dueluri din faza 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal și-au stabilit deja caștigatoarele, marți și miercuri. Printre echipele care și-au confirmat statutul de favorite s-au strecurat și cateva surprize, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Dupa ce Minaur Baia Mare (Liga 3) a reușit…

- CS Hunedoara și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in meciul-vedeta al „16-imilor” de finala din Cupa Romaniei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Look+ și TV Telekom Sport. Hunedoara se transforma pentru confruntarea cu FCSB. Orașul vibreaza…

- CS Mioveni și Rapid se intalnesc astazi, de la ora 21:30, in șaisprezecimile de finala din Cupa Romaniei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. ...

- Echipele care vor participa in faza 16-imilor Cupei Romaniei, editia 2021-2022, si-au aflat programul din acest tur. Cele 16 meciuri sunt stabilite sa se dispute in zilele de 21, 22, respectiv 23 septembrie, in diferite intervale orare, in functie de alegerile pentru televizare ale detinatorilor drepturilor…

- Federația Romana de Fotbal continua sa stabileasca, dupa interese și criterii doar de ea cunoscute, programul tururilor preliminare din Cupa Romaniei. La adapostul ,,criteriului geografic”, din imperecherea Federației rezulta intalniri care numai de aceasta regula nu țin cont. FRF a stabilit, ieri,…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit meciurile primului tur al fazei naționale a Cupei Romaniei, ediția 2021-2022. Reprezentanta Buzaului in turul inaugural al competiției, caștigatoarea trofeului județean, Phoenix Poșta Calnau, va intalni, pe teren propriu, gruparea prahoveana CSO Plopeni, locul 6…