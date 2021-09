Când se închid școlile? Anunțul care dă fiori părinților. Ministrul Sănătății a semnat ordinul Invațamantul online trebuie sa fie evitat la maximul posibil, a transmis ministrul Educației Sorin Cimpeanu, la scurt timp dupa inceperea școlii. Școlile trebuie inchise ultimele, a precizat oficialul atunci. „Nu am susținut vaccinarea obligatorie, dar testarea trebuie sprijinita pentru ca ne ajuta la siguranța sanitara in școli. Testarea e asigurata pentru toți elevii și profesorii […] The post Cand se inchid școlile? Anunțul care da fiori parinților. Ministrul Sanatații a semnat ordinul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca marti, va semna ordinul de distribuire denoi teste catre directiile de sanatate publica, iar apoi acestea vor ajunge in scoli, dupa ce mai multe judete au solicitat teste in plus. Cseke Attila a fost intrebat marti, intr-o conferinta…

- Iata doar cateva dintre intrebarile legate de procedurile din școli și raspunsurile transmise de catre Ministerul Sanatații, la solicitarea Hotnews.ro :Care sunt pașii concreți de urmat de catre școala atunci cand un elev anunța ca a fost confirmat cu COVID-19?„Unitatea de invațamant trebuie sa anunțe…

