Când se încălzește vremea în România. Zonele în care temperaturile cresc cu 27 de grade Romania a fost acoperita de un val de aer polar in ultima saptamana, iar temperaturile au scazut cu mult sub pragul de ingheț. Cu toate acestea, meteorologii anunța ca vom avea creșteri chiar și de 27 de grade in viitorul apropiat. De cand se incalzește vremea in Romania Ultimele dimineți au fost geroase in Moldova, Maramureș, Transilvania și Muntenia. In Sfantul Gheorghe, județul Brașov, termometrele au aratat -18 grade Celsius, iar in Baneasa, București, s-au inregistrat -11 grade. Gerul nu va pleca in noaptea aceasta din Muntenia și Transilvania, dar incepand de miercuri vom avea parte de temperaturi… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

