Când se deschide domeniul schiabil Transalpina Potrivit sursei citate, pe partiile de schi de la Obarsie se va putea schia in fiecare zi, de luni si pana duminica, intre orele 9,00 si 16,30, tarifele pentru skipass-uri din acest sezon fiind de 150 de lei pentru o cartela de o zi si 110 de lei (pana la ora 14.00) sau 100 de lei (dupa ora 13.00) pentru o cartela de o jumatate de zi.Saptamana acesta, administratorii domeniului au avut si o intalnire cu reprezentantii structurilor de interventie in caz de urgenta din Valcea, fiind puse la punct ultimele pregatiri pentru ca turistii sa beneficieze de conditii optime si sa fie in siguranta pe partie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Incepe sezonul de schi la Transalpina, una dintre cele mai cautate zone turistice din Romania. Se deschid partiile la Transalpina, au anunțat, joi, administratorii acestui domeniu de schi. Partiile de schi de la Obarsia Lotrului (județul Valcea) se vor deschide saptamana viitoare.

Partiile de schi de la Obarsia Lotrului se vor deschide saptamana viitoare, a anuntat, joi, pe pagina de Facebook, administratorul domeniului schiabil Transalpina, care a precizat ca startul sezonului de iarna va fi dat vineri, 17 decembrie, incepand cu ora 9,00, potrivit Agerpres.

