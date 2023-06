Stiri pe aceeasi tema

- ȘMECHERIE… Recensamantul facut la Vaslui scoate la iveala dimensiunea jafului facut de Primaria Vaslui. De ani buni de zile, primarul Vasile Paval beneficiaza de bani ca pentru un oraș de 150.000 de locuitori, cand in realitate suntem doar 63.000, așa cum oficial arata cifrele recensamantului. De la…

- UPS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui vasluian care a fost depistat conducand un ansamblu rutier, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea acest drept. Barbatul, de 52 de ani, s-a prezentat pe 10 mai, ora…

- ȘANSA… Hușenii care știu ca au restanțe la plata darilor catre bugetul local, primesc o veste buna de la aleși. Aceștia au votat o masura care sa incurajeze achitarea integrala a debitelor, cu beneficiul ca vor fi scutiți de plata penalitaților. Perioada de grație tocmai ce a inceput, de pe 2 mai, și…

- GHISAFT …Consilierii locali ai PNL (inca) si ai ALDE si USR, adica clica politica a primarului Dumitru Boros, o pun pe 28 aprilie la sedinta ordinara a lunii acestea, de un parteneriat, pentru organizarea si desfasurarea in comun a Zilelor Culturale ale Barladului din luna iunie! Obiectul parteneriatului…

- In virtutea dreptului la replica și a corectei informari a opiniei publice, in legatura cu articolul ”Vasluienii fac coada la Parchet pentru a reclama corupția din Primaria Vaslui, Anticorupția face proiecte europene cu Primaria Vaslui pentru a-i spala imaginea”, din data de 29.03.2023 aparut in cotidianul…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berezeni pe timpul desfașurarii unei misiuni specifice de supraveghere și control in zona de competența, au depistat un tanar de 24 de ani, conducand un autoturism, deși nu avea acest drept. „La controlul de frontiera, tanarul…

- MANIFEST… Ionel Sandu, antreprenorul vasluian care a decis sa nu mai taca la indiferența pe care cei din administrația publica locala o au fața de cetațeni, a scos pe tapet o problema dureroasa a Vasluiului. Cum ratam fonduri europene prin neprofesionalismul celor din Primarie sau Consiliul Județean…

- Un nor gros de fum a fost observat in dreptul Dunarii, la Galați. Mai mulți oameni au postat pe rețeaua de socializare fotografii, intrebandu-se care este sursa fumului. Din imaginile postate pe rețelele de socializare se observa un nor gros de fum negru ce pare ca are ca sursa un incendiu de mari dimensiuni,…