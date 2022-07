Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu este prezenta mai mereu pe micile ecrane. A reușit sa iși faca cariera frumoasa in televiziune, insa alta este pregatirea ei profesionala. Nici nu te-ai fi așteptat la o asemenea veste. Ce meserie a avut Raluca Badulescu inainte de a cunoaște celebritatea și din ce și-a caștigat banii…

- Magda Palimariu este insarcinata in 7 luni și așteapta cu mare nerabdare sa iși cunoasca bebeluțul. Vedeta de la PRO TV a povestit in cadrul unui interviu pentru VIVA! cum și-a anunțat soțul ca vor deveni parinți. In mai puțin de trei luni, Magda Palimariu iși va cunoaște baiețelul, acesta fiind primul…

- Vladuța Lupau este in culmea fericirii, deoarece mai are puțin li va deveni mamica pentru prima data. Emoțiile sunt extrem de mari pentru artista și soțul ei, fotbalistul Adi Rus. Celebra interpreta de muzica populara tocmai a facut anunțul mult așteptat de fani. Cand iși va aduce pruncul pe lume. Vladuța…

- Adrian Neagoe este concurentul care a parasit „ MasterChef” in ediția de aseara, 19 mai, dufufata la Pro Tv. Bucatarul amator a intrat la proba sub presiune alaturi de Gabriela și Marco. In concurs, au mai ramas 5 concurenți care lupta pentru trofeu și marele premiu. „Ai avut cea mai buna farfurie din…

- In episodul 23, din "REAla by Ana Morodan", sezonul 1, Ana Morodan a prezentat imagini de la participarea ei la iUmor și a explicat motivul pentru care a țipat la jurat atunci cand a fost invitata in emisiune pentru a ține un roast.

- Momentul iubitului Iuliei Albu la iUmor pare sa se fi lasat cu o cerere in casatorie la final. Aparent, Mihai Alexandru i-a pus marea intrebare in fața unei țari intregi, intr-un mod inedit.

