Când monarhii fac „corecții”: Regina care a retras titlurile unora dintre nepoţii săi Regina Margrethe a Danemarcei – considerata in unele cercuri drept oarecum nonconformista – a decis sa retraga titlurile regale la patru dintre cei opt nepoti ai sai pentru a „proteja viitorul” monarhiei, relateaza CNN. Regina, in varsta de 82 de ani, a sarbatorit anul acesta jumatate de secol pe tron. Ea a anunțat ca, de anul viitor, copiii fiului ei mai mic, printul Joachim, nu vor mai fi cunoscuti drept print si printesa. Decizia este luata, potrivit unui anunt al familiei regale daneze, pentru a permite tinerilor din familia regala sa duca o viata mai normala. „Decizia reginei este in concordanta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

