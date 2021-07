Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a reușit niciodata sa devina o țara industriala; ea a fost și inca ramane o țara profund agrara, mai ales acum, dupa ce industria construita de Ceaușescu a fost pusa la pamant ca sa nu mai concureze produsele importate. Manualele de istorie nu o spun, dar țara asta, daca mai exista, se intampla…

- Una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din Franta, fosta prezentatoare de la TF1, Anne Sinclair, si-a publicat recent memoriile sub titlul „Passe compose”, care au starnit mult interes, aparitia lor fiind pe larg mediatizata. Iar opiniile pe marginea cartii sunt foarte impartite, si pro si contra.…

- Ediția 2021 a Raliului Moldovei Bacau atrage ca un magnet piloții straini. Fie ca vin din Bulgaria, Turcia, Suedia, Italia sau Franța, aceștia vor fi prezenți intr-un numar semnificativ la intrecerea programata la finalul acestei saptamani, pe 3 și 4 iulie. Motivul? Simplu: raliul bacauan are statut…

- Compania bacauana susține restaurarea monumentelor istorice Asociația Monumentum, din Sibiu, care aplica proiectul „Ambulanța pentru monumente” de restaurare a unor obiective importante din patrimoniul național, va avea o reprezentanța și in centrul Moldovei, alaturi de celelalte șapte reprezentanțe…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, impreuna cu vicepreședintele Gelu Panfil, a participat la o ședința tehnica de lucru cu reprezentanții C.N.A.I.R., unitațile avizatoare și primarii U.A.T.-urilor pe al caror teritoriu va trece autostrada A13, pentru stabilirea traseului optim…

- Este cunoscuta disputa cu privire la cimitirul de la Valea Uzului, unde s-au infruntat romanii verzi cu ungurii roș-alb-verzi pe tema “a cui e cimitirul și cine are sau nu are dreptul sa puna cruci acolo”. Rezolvarea e in carțile de istorie. Inca din 1935, Constantin C. Giurescu afirma clar ca hotarul…

- La data de 21 mai a.c, , in jurul orei 20:30, pe raza comunei Nicolae-Balcescu, politistii din cadrul Compartimentului de Ordine Publica Bacau au depistat in trafic, un localnic de 22 de ani, in timp ce conducea un autoturism sub influenta alcoolului. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul…

- Arcadia – Spitale și Centre Medicale, cea mai mare rețea privata de sanatate din regiunea Moldovei, anunța o serie de noi investiții dedicate specialitații de neurochirurgie, cu o valoare de peste 600.000 euro. Anul acesta, Arcadia a dotat centrele și spitalele din rețea cu o serie de instrumente…