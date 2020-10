In data de 10 august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) a devenit mama unui fiu, Thomas Jay. Acesta este primul copil al actriței cu logodnicul ei, modelul Silviu Țolu (28 de ani). Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lili a vorbit despre botezul fiului ei, dar și despre cum s-a schimbat viața ei și a lui Silviu de cand au devenit parinți. Cand iși vor boteza Lili Sandu și Silviu Țolu fiul? „Ne-am gandit și la botez. Se va intampla cam in vreo 2-3 saptamani. Pentru noi este foarte importanta ceremonia in sine, nu neaparat petrecerea. Ar fi și petrecerea ca ne dorim sa fim cu prietenii,…