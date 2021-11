Când începe epoca post-Merkel? Germania se pregatește pentru un guvern de coaliție care, potrivit cotidianului spaniol La Razon, are ca prioritate combaterea pandemiei și a schimbarilor climatice. Dupa o luna de negocieri, social-democrații din SPD, ecologiștii din Partidul Verzilor și liberalii din FDP au totul pregatit pentru a incepe epoca post-Merkel. Dar cand va incepe aceasta epoca? Probabil incepand cu 6 decembrie, dupa cum preconizeaza o parte a analiștilor politici internaționali, prin instaurarea primului guvern tripartit din istoria federala. Viitorul premier Olaf Scholz a dat asigurari ca noul Executiv „nu va cauta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

