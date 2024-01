Stiri pe aceeasi tema

- Traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar venirea pe lume a primului copil din viața lor i-a facut pe cei doi sa simta fericirea absoluta. Ei bine, paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-au aflat nimeni alții decat Diana Enache și soțul…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din showbizul romanesc. De data aceasta, Tj Miles și Francisca au fost surprinși in timp ce se aflau la cumparaturi intr-un complex comercial din Capitala. Cei doi au demonstrat ca fanii sunt mai importanți decat…

- Se pare ca nimic nu ii sta in cale Liviei Bordea atunci cand vine vorba de cumparaturi. Ei bine, paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat fostul soție a lui Catalin Bordea. Iata ipostaza in care a fost surprinsa,…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au plecat la „vanatoare de vedete” și i-au surprins pe doi dintre „greii” fotbalului. Eduard Stancioiu și Gabi Popescu au fost adversari pe teren, insa, acum sunt prieteni apropiați. In ce ipostaze au fost surprinși cei doi foști fotbaliști.

- Dan Diaconescu, așa cum nu l-ai mai vazut niciodata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu afaceristul și soția acestuia intr-un centru comercial din Capitala. N-ai fi zis ca fostului patron OTV ii face placere sa faca... shopping.

- Risto Radunovic e un barbat cumpatat și rabdator! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fotbalist in compania iubitei sale, intr-un mall din Capitala. Imaginile sunt dovada clara ca cei doi studiaza bine piața inainte de a face investiții.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt intotdeauna atenți la vedetele din Romania. Lor nu le scapa nimic, iar de data aceasta, in atenția lor, a fost Anda Adam și soțul ei, Yosif Eudor Mohaci. Cei doi s-au plimbat de mana prin mall și s-au bucurat de timpul petrecut impreuna.

- Cum au fost surprinsi Anda Adam si sotul ei intr-un club din Capitala. Imaginile cu cei doi vorbesc de la sine. Cei doi nu se comporta nicidecum ca doi indragostiți. Au cu totul alte preocupari, se uita peste tot numai unul la altul nu se uita, așa cum ar face cu adevarat doi indragostiți. Anda […]…