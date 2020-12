Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un ordin al ministrului bulgar al educației, calendarul anului școlar se modifica. Copiii din clasa I-a pâna in clasa a III-a vor termina școala pe 23 iunie 2021, iar restul - pe 30 iunie. Conform prevederilor actuale, anul școlar pentru cei mici (clasele 1-3) urma sa se încheie pe…

- Elevii din Romania mai au o luna de școala, pana la prima vacanța. Pe 23 decembrie 2020 incepe vacanța de Craciun, care dureaza doua saptamani și jumatate, pana pe 10 ianuarie 2021, prevede structura anului școlar 2020-2021. Amintim ca, pentru prima data in istoria recenta, toți elevii din Romania invața…

- Mai este o luna de școala pana la vacanța de iarna. Elevii vor avea liber de sarbatori, in perioada 23 decembrie – 10 ianuarie, doua saptamani. Deocamdata, toți elevii fac școala online, pana cel puțin in 9 decembrie, toate școlile și gradinițele fiind inchise din cauza pandemiei COVID-19 pe data de…

- Ziua Internaționala a Educației - zi libera pentru elevi Elevii si copiii de gradinița vor avea liber mâine de Ziua Internaționala a Educației. Ordinul de ministru, care aproba structura anului școlar 2020-2021, prevede ca unitațile de învațamânt și inspectoratele școlare…

- Elevii au timp de trei saptamani vacanța de Craciun, in perioada Miercuri, 23 decembrie 2020 - duminica, 10 ianuarie 2021.Conform structurii anului scolar anuntate de Ministerul Educatiei, in situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii,…

- Dupa mai bine de 6 luni de pauza, elevii se intorc la școala, insa nu toți fizic, in banci. Datorita pandemiei provocate de coronavirus, școala se va desfașura diferit fața de anii anteriori. In județul Brașov, din cele 390 de unitați școlare și preșcolare , cele mai multe vor incepe anul școlar 2020-2021…

- Documentele medicale necesare la inscrierea/ frecventarea/terminarea unui ciclu de invațamant sunt: a) adeverința medicala pentru inscrierea in colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta anexa; b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare in colectivitate,…

- "Pana pe 10 septembrie trebuie sa afle. Școlile trebuie sa comunice pana pe data de 10 septembrie decizia cu privire la inceperea școlii", a spus ministrul Educației, pentru Edupedu.ro. Monica Anisie a mai spus ca fiecare școala ar trebui ca cel tarziu marți sa se intruneasca in ședința Consiliului…