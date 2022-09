Stiri pe aceeasi tema

- Craiovenii care nu au avut norocul ca asfaltul sa ajunga pe strada lor continua sa se planga de condițiile proaste de circulație pe care le suporta in zonele in care locuiesc. Și o trecere la nivel cu calea ferata pune mari probleme. Strada Moldova din cartierul Popoveni este una dintre strazile unde…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca au demarat lucrarile de amenajare a terenului cu crearea a circa 18 locuri publice de parcare pe str. Armeneasca, in adiacentul Pieței Centrale. Lucrarile includ crearea locurilor de parcare si pentru persoanele cu necesitati speciale, dar si instalarea mobilierului…

- Dupa ce a reabilitat una dintre cele mai circulate artere de circulatie, Primaria Craiova va incepe sa ingroape cablurile de la iluminatul stradal, dar si restul retelelor. Strada Calea Bucuresti Este vorba despre strada Calea Bucuresti care pe tot parcursul anului 2021 a trecut printr-un proces de…

- Externalizarea Sucursalei Electrocentrale II Craiova a intrat in linie dreapta. In data de 18 august, in cadrul AGA va avea loc in mod oficial desprinderea Sucursalei din Complexul Energetic Oltenia. Caldura craiovenilor va fi furnizata in aceasta iarna de noua societate care se va numi Electrocentrale…

- Cartierul chinezesc din Craiova, care se dorea un cartier modern de blocuri, cu locuinte pentru cetateni, acum se va transforma in cartier cu locuinte de serviciu. Cel putin asa sustine primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu. Despre cartierul chinezesc s-au facut multe promisiuni, insa niciuna nu a…

- Strada Aries se largeste. Spatiul dintre cele doua sensuri de mers se ingusteaza. Carosabilul va fi marit cu scopul de a descongestiona traficul rutier. Este vorba de scuarul de deasupra pasajului subteran care s-a dovedit a fi total nefolositor. Administratia locala craioveana s-a convins, in cele…

- Olguta indeamna craiovenii sa se recenzeze. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, ii indeamna pe cetatenii municipiului sa se recenzeze. De numarul de locuitori inregistrați la acest Recensamant ar depinde si dezvoltarea viitoare a orașului, dupa cum sustine edilul intr-un comunicat emis de primarie.…

- Furtuna care a facut dezastru in Craiova, sambata, a lasat in urma pagube insemnate , dar si teama ca, in cazul in care astfel de episoade de vreme rea se vor repeta, orasul nu va face fata sub nicio forma. Dupa furtuna puternica de sambata, primaria si-a mobilizat muncitorii din toate regiile, care…