- Giulia Nahmany a avut parte de o intalnire ”suspecta” in plina zi cu un barbat misterios. Blonda a fost surprinsa de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, intr-o zona de fițe a Capitalei.

- Ce mai conteaza daca e pandemie sau nu? Pentru soția lui Viorel Moldovan nu mai conteaza nimic atunci cand vine vorba de cei dragi! Și cand ne referim la cei dragi, automat vorbim și despre... caini! Cum a fost surprinsa și ce a facut imediat dupa soția celebrului antrenor? Imagini de senzație surprinse…

- Alexandru Tudorie, celebrul fotbalist, și soția sa dau dovada ca sunt romantici și pe timp de pandemie. De unde știm? Ei bine, am aflat datorita celor mai bun paparazzi, cei de la SpyNews.ro, iar acum va aratam și voua cum iși petrec timpul cei doi soți in intimitatea casei lor. Ca sa va dam un indiciu,…

- Un barbat a demonstrat la propria petrecere, in fața familiei și a prietenilor, ca soția sa insarcinata il inșala, de fapt, cu cel mai bun prieten al sau. In urma dezvaluirilor, amantul nu a scapat de furia invitațiilor.

- Kira Hagi a fost surprinsa de SpyNews așa cum nu mulți au avut ocazia sa o vada pana acum, in compania unui tanar misterios și tare chipeș. Așa cum se poate observa in imagini, Kira și baiatul respectiv au petrecut ceva timp in mașina, la ceas de seara, discutand. Buna dispoziție a fost prezenta…

- Alice Peneaca are motive sa zambeasca din nou! „Vinovat” de acest lucru este un barbat misterios, care știe cum sa o faca sa radieze de fericire. Iata cum a fost surprinsa vedeta in compania acestuia de catre paparazzii Spynews.ro!