Când e gata vaccinul oficial coronavirus - Anunțul Agenției Europene a Medicamentului Punerea la dispozitie a unui vaccin impotriva noului coronavirus, gata sa fie utilizat "pe o scara larga", ar mai putea dura cel putin un an, a apreciat marti Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), scrie AFP.Agentia, cu sediul la Amsterdam, a adaugat ca doua vaccinuri au intrat deja intr-o prima faza de teste clinice, desfasurate pe voluntari sanatosi.EMA "estimeaza ca va trebui sa se astepte poate cel putin un an inainte de a avea un vaccin impotriva COVID-19 gata sa fie aprobat si disponibil in cantitati suficiente pentru a fi utilizat pe o scara larga".Aceasta estimare se bazeaza pe informatiile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

