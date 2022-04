Cand dragostea este prezenta, muzica vorbeste. Top 3 melodii despre dorinta, iubire si schimbare  Așa cum ne-au obișnuit deja, artiștii Kontor ne fac ziua de vineri mai buna. Cum altfel sa incepem weekendul, decat cu muzica in caști și cu gandul la acea persoana speciala?! HANNS, Keflar, Jerome și Cotone ne prezinta poveștile lor de dragoste, ne vorbesc despre ce iși doresc, despre sentimentele prin care trec și ne fac sa rezonam cu ei. Cele trei melodii pe care artiștii ni le aduc merita sa ajunga in playlisturile noastre. Atunci cand dorința este puternica, atunci cand vrei sa fii mai aproape de persoana iubita, tot ce trebuie sa faci este sa iți pui caștile in urechi și sa calatorești,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

