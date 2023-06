Când celebritățile se apucă de năstrușnicii, omenirea redevine normală 1. Sezonul la Mamaia a inceput bine. Unde era terasa de plaja, in urma cu vreo trei ani, acum e geamandura. Pe asta o știam, altele sunt surprizele placute. Cafeaua și ciorba sunt fierbinți, apa minerala și berea reci, recepționera zambește. Aceste lucruri normale se intamplau spre sfarșitul lunii august, cand eram eu mai tanar. […] The post Cand celebritațile se apuca de nastrușnicii, omenirea redevine normala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

