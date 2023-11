Când ar putea fi extrădat din Germania primarul-fugar Cătălin Cherecheș Catalin Cherecheș a fost plasat ieri in inchisoarea Augsburg-Gablingen, iar astazi a fost mutat in inchisoarea din Munchen. „Persoana (n.r.: Catalin Cherecheș ) va fi transferata la inchisoarea din Munchen in viitorul apropiat; conditiile de detentie sunt reglementate de dispozitiile legale generale. Tribunalul regional superior din Munchen decide cu privire la detentia in vederea extradarii si la admisibilitatea extradarii. De regula, decizia se ia pe baza dosarului; in acest sens, nu este de asteptat o audiere orala. Persoana urmarita penal este libera sa formuleze obiectii in orice moment.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- La aceasta ora, fostul edil din Baia Mare se afla in arestul poliției germane. Dar conform avocatului acestuia, Catalin Cherecheș refuza sa fie extradat in Romania, avand in vedere ca inchisoarea din Germania in care se afla, este una dintre cele mai moderne. Catalin Cherecheș refuza sa fie extradat…

- Un raspuns al Procuraturii Generale din Munchen, pentru Mediafax si Aleph News, arata ca, desi plasat de ieri in inchisoarea Augsburg-Gablingen, Catalin Chereches va fi mutat in curand inchisoarea din Munchen.

- Un raspuns al Procuraturii Generale din Munchen, pentru Mediafax si Aleph News, arata ca, desi plasat de ieri in inchisoarea Augsburg-Gablingen, Catalin Chereches va fi mutat in curand inchisoarea din Munchen.Inchisoarea din Munchen se intinde de 14 hectare, cuprinde 5 cladiri, cu o capacitate totala…

- Ultima ora: Cherecheș, transferat in inchisoarea din Munchen. Cand urmeaza transferul in Romania?Un raspuns al Procuraturii Generale din Munchen arata ca, desi plasat de ieri in inchisoarea Augsburg-Gablingen, Catalin Chereches va fi mutat in curand inchisoarea din Munchen, informeaza Mediafax și Aleph…

- Primarul din Baia Mare Catalin Chereches, retinut de politistii din Germania, a fost prezentat, miercuri, magistratilor, care au decis incarcerarea imediata. Astfel, Chereches a fost transportat la penitenciarul din Augsburg-Gablingen. Deocamdata, autoritatile germane nu pot estima cat va dura procedura…

- Vești noi despre cazul lui Catalin Cherecheș. Primarul din Baia Mare urmeaza sa fie extradat, dar ”Legea fugarilor” nu se va aplica in cazul lui. Acesta a fost prin sin Germania, iar acum urmeaza sa fie adus in Romania. Iata cand și cum va fi extradat, dar și de ce este exceptat de la aceasta lege.

- Presa locala din orașul german Augsburg relateaza azi despre arestarea lui Catalin Cherecheș și anunța parcursul in justiție al extradarii acestuia, despre care afirma ca nu se știe cit ar putea dura, scrie inpolitics.ro .”La 27 noiembrie, Procuratura Generala din Munchen a luat cunoștința de faptul…

- Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost prins in Germania. Polițiștii germani l-au reținut marți seara la Augsburg, in urma unei colaborari intre... The post Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prins in Germania. Este condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare…