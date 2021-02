Stiri pe aceeasi tema

- Sercretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Romania s-ar putea confrunta cu un nou val – cel de-al treilea – al pandemiei, odata cu raspandirea celor doua noi tulpini – cea britanica și cea sud-africana. Cel de-al treilea val ar putea aparea la finalul lunii martie. „Tulpina…

- Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, afirma ca autoritatile iau in calcul posibilitatea aparitiei unui al treilea val al epidemiei in Romania, cauzat de tulpina de SARS-CoV-2 aparuta initial in Marea Britanie, care este mult mai contagioasa. Ea catalogheaza drept „incredibila”…

- Profesorul Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica, trage un semnal de alarma și susține ca toate proiecțiile specialiștilor arata faptul ca, la jumatatea lunii martie, tulpina britanica de Covid-19 va deveni majoritara in Romania și in multe alte țari. Aceasta fiind mai contagioasa este de așteptat…

- Martorii lui Iehova vin in sprijinul comunitatii prin mesaje care sa ii ajute in perioada grea din pandemie Pandemia de COVID 19 cauzeaza multa durere emotionala. Posibila contractare a bolii si chiar transmiterea ei adancesc sentimentele de teama, iar izolarea si chiar distantarea fizica produc multa…

- Pandemia a schimbat modul in care ne traim viața. Ne-a forțat pe mulți dintre noi sa ramanem acasa pentru munca sau studiu, ne-a schimbat obiceiurile de a face cumparaturi, am inceput sa ne indreptam mai mult catre cumparaturile online chiar și pentru produsele de uz casnic și alimente, iar timpul in…

- Dr. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, sustine ca Romania ar putea avea o „primavara complicata” din cauza infectiilor de COVID-19 provocate de tulpina dominanta in Marea Britanie. Medicul Marius Geanta a facut precizari despre cand va incepe al treilea val al pandemiei…

- Presedintele SUA, Joe Biden, intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, Uniunea Europeana si Brazilia, pentru limitarea pandemiei de COVID, informeaza AFP si dpa citand informatii…

- Academia de Științe Medicale susține vaccinarea anti COVID-19 Foto: gov.ro. Pandemia COVID-19 evolueaza deja de un an de zile si în prezent se intensifica prin aparitia unor variante mult mai contagioase ale virusului SARS CoV-2. Masurile aplicate pentru limitarea efectelor pandemiei…