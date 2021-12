Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile existente impotriva COVID-19 ofera, probabil, doar un grad limitat de protectie impotriva noii variante de COVID-19 descoperite in Africa de Sud, a declarat vineri virusologul sud-african Shabir Madhi, relateaza dpa, potrivit Agerpres. “Inca ne gandim cum sa obtinem o protectie rezonabila”,…

- Pascal Soriot, directorul executiv al AstraZeneca, a declarat ca decizia de a administra vaccinul Oxford persoanelor in varsta din Marea Britanie ar putea fi unul dintre motivele pentru care Marea Britanie nu a inregistrat „atat de multe spitalizari in comparație cu Europa”, in ciuda unui numar mare…

- Cozi s-au format luni in fata principalului spital din Budapesta cu persoane care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19, in conditiile in care Ungaria a oferit pentru prima data posibilitatea ca oamenii sa se vaccineze fara sa se inregistreze in prealabil, pe fondul cresterii numarului de contaminari,…

- Contractele pentru petrolului Brent cu livrare in ianuarie au scazut cu 2,8%, la 79 de dolari pe baril, in timp ce contractele pentru petrolul WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in decembrie, a coborat cu 3,2%, la 76,47 dolari pe baril, in ultima zi de tranzactionare. Petrolul Brent a…

- Europa a devenit noul epicentru al pandemiei de coronavirus, numarul cazurilor de infectare și cel al deceselor fiind in creștere pe continent de cateva saptamani. In condițiile in care se pune problema ca doar vaccinarea nu este suficienta pentru a limita raspandirea virusului, unele state au inceput…

- Oficialii olandezi anunta o perioada de restricții de trei saptamani, timp in care barurile și restaurantele se vor inchide mai devreme, iar evenimentele sportive se vor desfașura fara public, informeaza Observatornews . Radoiul public NOS a anuțat ca masurile, primele din Europa de Vest de la inceputul…

- Cancelarul german Angela Merkel a oferit o perspectiva pozitiva asupra modului în care a gestionat criza migranților ce a lovit Europa în 2015, un eveniment care va ramâne probabil o parte esențiala a moștenirii ei politice, relateaza Euronews.Aceasta a admis într-un…

- Prețul gazelor in Marea Britanie și in Europa s-a prabușit vineri cu pana la o cincime, in urma semnalelor ca Rusia va crește exporturile catre regiune, dupa ce a restricționat livrarile timp de luni de zile relateaza Financial Times, citat de Mediafax. Compania Gazprom a anunțat ca și-a atins obiectivul…