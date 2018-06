Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus joi ca a avertizat Europa cu ani in urma in privinta faptului ca SUA ar putea impune tarife la importurile europene, iar acum aceasta plateste pretul pentru faptul ca i-a ignorat avertismentele, relateaza Reuters. In timpul sesiunii anuale de consultari…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a expertului Carnegie Europe Judy Dempsey pe tema relațiilor incordate dintre administrația Trump și aliații europeni, dar și a adevaratei mize a politicilor protecționiste luate de SUA.Digi24: Toate masurile protectioniste…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a fost puternic criticat de ministrii de Finante ai celorlalte state din G7, dupa ce SUA au anuntat ca incepand de vineri, 1 iunie, vor aplica taxe vamale la importurile de otel si aluminiu provenite din Uniunea Europeana, Mexic si Canada, transmit…

- Tarifele au intrat in vigoare la miezul noptii (04.00 GMT). Cand presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune tarife suplimentare in luna martie, Uniunea Europeana, Mexicul si Canada au primit o exceptare pana la data de 1 iunie, insa presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca…

- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a criticat aspru pe Donald Trump, declarand miercuri ca presedintele american ''a scapat Europa de toate iluziile'' odata cu disputa asupra comertului si retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, cu cateva ore inaintea…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca Europa nu se mai poate baza pe Statele Unite pentru a fi aparata, adaugand ca Uniunea Europeana trebuie sa-si ia destinul in propriile maini, relateaza Deutsche Welle. Merkel a subliniat ca Uniunea Europeana are nevoie de o politica…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel, marti, la un dialog intre Uniunea Europeana si Statele Unite referitor la politicile comerciale, intr-o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, transmite Reuters, conform news.ro.Trump a exclus temporar, joia trecuta, Uniunea…