Stiri pe aceeasi tema

- Un gazon verde poate transforma aspectul oricarei gradini, oferind un spațiu placut pentru activitați in aer liber și pentru relaxare. Pentru a obține rezultate excelente, este esențial sa urmezi o serie de etape, incepand de la procesul de pregatire a terenului, semanare și pana la intreținerea gazonului.…

- Perioada sarbatorilor de iarna este asociata unor cheltuieli mai mari fața de alte perioade ale anului. Cum poți sa faci insa fața cadourilor de Craciun și cumparaturilor din aceasta perioada fara sa te simți copleșit financiar? In cele ce urmeaza iți prezintam cateva sfaturi pe care le poți pune in…

- ”In cadrul ultimei sedinte a Consiliului Consultativ, ANCOM a aprobat actualizarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio (TNABF). TNABF este un instrument esential de management al spectrului radio, iar normele internationale pe care se bazeaza acesta, aflate in continua actualizare…

- La liceul de pe insula senegaleza, președintele Romaniei a intalnit un profesor de sport care a venit sa se pregateasca la baza de canotaj de la Snagov.Laurențiu Ungureanu (Goree)Insula Goree nu are mai mult de 1.000 de locuitori: și catolici, si musulmani, si europeni, si africani. Pe latura estica…

- Te-ai intrebat vreodata cum se simte sa fii angajatul unei companii care pune creativitatea si inovatia mai presus de orice? Imagineaza-ti sa te afli intr-un loc unde fiecare sarbatoare de iarna este transformata intr-o poveste fabuloasa. Locatii cum ar fi un restaurant in Poiana Brasov, cu ambient…

- Viceprimarul comunei brasovene Sanpetru, Andrei Maiereanu (PNL), este acuzat de catre politicienii de la USR de faptul ca a ”folosit abuziv” datele personale ale unora dintre locuitorii comunei si a trimis familiilor cu nou-nascuti, alaturi de trusoul acordat din fonduri publice, o ”mapa personalizata…

- Doctrina lui Marx privind clasele, in secolul XXI nu s-a dovedit a fi atotputernica. Ea a fost inlocuita de alte modele descriptive, iar dezvoltarea noilor tehnologii a adus schimbari semnificative in structura sociala a societații moderne. Este posibila, in condițiile actuale, o lupta de clasa și cine…

- Monitorizeaza performanța motoruluiDaca motorul incepe sa funcționeze neregulat, sa emita zgomote neobișnuite sau sa prezinte o scadere de putere, acestea pot fi indicii ale contaminarii combustibilului cu apa. Apa poate perturba procesul de aprindere in cilindri, rezultand o funcționare imprecisa.Examineaza…