- Planul de buget, pe care parlamentul trebuie sa-l aprobe, prevede ca Germania sa-si suspende limita datoriilor, prevazuta in constitutie, pentru al patrulea an la rand, pentru a imprumuta aproximativ 45 de miliarde de euro in plus (49 de miliarde de dolari), in timp ce guvernul cancelarului Olaf Scholz…

- Cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Giorgia Meloni fac o alianța ce parea imposibila. Punctul comun este migrația, dar „planul de acțiune” ce va fi semnat la un summit interguvernamental de la Berlin, care are loc miercuri, va conveni asupra unei cooperari mai mari in mai multe domenii,…

- Exista „o nevoie urgenta de a ameliora situatia umanitara” in Fasia Gaza, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. Cancelarul „a subliniat nevoia urgenta de a ameliora situatia umanitara a locuitorilor…

- Cancelarul german Olaf Scholz a calificat incidentele antisemite din Germania drept o rușine pentru țara. Dupa cum scrie " Adevarul European", declarația corespunzatoare a fost facuta cu prilejul comemorarii așa-numitei "Kristallnacht" - prima acțiune in masa orientata și controlata de naziști impotriva…

- Partidele "surori" ale conservatorilor germani - Uniunea Crestin Democrata (CDU) si aripa sa din Bavaria, Uniunea Crestin Sociala (CSU), centru-dreapta - au castigat alegerile de duminica din landurile sudice Bavaria si Hessa, in timp ce partidele din coalitia guvernamentala a cancelarului german Olaf…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera ca Israelul are „dreptul sa se apere" in fata atacurilor „barbare" ale Hamas, reafirmand sprijinul „ferm si neclintit" al Germaniei pentru statul evreu, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis ca guvernul pe care-l conduce sa-si ridice obiectiile si sa voteze in favoarea acordului asupra politicii europene privind migratia, inaintea reuniunii ministrilor europeni de interne care au pe agenda acest subiect la reuniunea lor de joi, scrie miercuri presa…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut sambata guvernului polonez sa dea explicatii cu privire la problema "vize contra bani pentru migranti", care a provocat un scandal in politica poloneza, in contextul in care dezbaterea privind imigratia se intensifica in Germania, informeaza Reuters, conform news.ro.Solicitarea…