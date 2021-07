Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu ''intentioneaza'' sa impuna vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, mizând în continuare pe "bunavointa" pacientilor si "publicitatea" în favoarea vaccinurilor, potrivit AFP,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca recenta scadere a numarului de noi cazuri de COVID-19 in Germania este imbucuratoare, dar a atras atentia ca pandemia nu s-a terminat si este ingrijorator riscul generat de varianta indiana a coronavirusului, relateaza agentiile Reuters si EFE. ''Avem…

- O larga majoritate a germanilor este in favoarea impunerii unei limite in ceea ce priveste durata de timp in care un politician poate fi cancelar federal, arata un sondaj, informeaza duminica dpa. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de YouGov la comanda dpa, 61% dintre respondenti sunt…

- O larga majoritate a germanilor este in favoarea impunerii unei limite in ceea ce priveste durata de timp in care un politician poate fi cancelar federal, arata un sondaj, informeaza duminica dpa. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de YouGov la comanda dpa, 61% dintre respondenti sunt in favoarea…

- Un evreu a fost batut și insultat de catre indivizi necunoscuți in Berlin, vineri seara, iar cancelarul Angela Merkel a avertizat privind izbucniri rasiste sau antisemite care ar putea aparea in timpul demonstratiilor de sustinere a cauzei palestiniene, in conditiile in care mai multe mitinguri sunt…

- Dupa 16 ani in care a condus Germania, dupa patru mandate de cancelar federal, o succesiune de crize europene si incercari diplomatice, Angela Merkel mai are o singura ambitie: sa nu intre in istorie ca "lenesa", informeaza joi AFP, potrivit Agerpres. Cancelarul federal german, care se va…

- Dupa 16 ani in care a condus Germania, dupa patru mandate de cancelar federal, o succesiune de crize europene si incercari diplomatice, Angela Merkel mai are o singura ambitie: sa nu intre in istorie ca "lenesa", informeaza joi AFP. Cancelarul federal german, care se va retrage din functie dupa alegerile…

- Dupa 16 ani in care a condus Germania, dupa patru mandate de cancelar federal, o succesiune de crize europene si incercari diplomatice, Angela Merkel mai are o singura ambitie: sa nu intre in istorie ca "lenesa", informeaza joi AFP. Cancelarul federal german, care se va retrage din functie…