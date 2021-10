Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz, suspectat ca ar fi implicat intr-o afacere de coruptie, si-a anuntat demisia sambata seara, informeaza AFP. Kurz a indicat intr-o declaratie catre mass-media ca-l propune pe ministrul de externe Alexander Schallenberg, un diplomat de cariera, drept…

- Cancelarul austriac a negat orice nereguli. Insa verzii, parteneri de guvernare, pun sub semnul intrebarii capacitatea sa de a ramane in functie si discuta subiectul cu partide din Opozitie.

- Cancelarul Sebastian Kurz a negat miercuri acuzațiile, in chiar ziua in care procurorii efectuasera percheziții la Viena in birourile sale și in cele ale partidului pe care il conduce, scrie publicația europeana Politico. Autoritațile austriece au percheziționat birourile cancelarului Sebastian Kurz…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz este investigat sub suspiciunea ca a utilizat fonduri guvernamentale pentru a-si asigura o acoperire mediatica favorabila, a anuntat miercuri Parchetul, dupa ce la sediul partidului conservator aflat la putere si in mai multe birouri ale colaboratorilor sai au fost…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz este cercetat sub suspiciunea ca a utilizat fonduri guvernamentale pentru a-si asigura o acoperire mediatica favorabila, a anuntat miercuri Parchetul. O serie de perchezitii au fost efectuate la sediul partidului conservator aflat la putere si in mai multe birouri…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz este investigat sub suspiciunea de dare de mita si de abuz de incredere, au anuntat miercuri procurorii anticoruptie. La sediul partidului conservator la putere si in mai multe birouri ale colaboratorilor sai au fost efectuate perchezitii, relateaza Reuters. Biroul…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz este investigat sub suspiciunea de dare de mita si de abuz de incredere, au anuntat miercuri procurorii anticoruptie, dupa ce la sediul partidului conservator la putere si in mai multe birouri ale colaboratorilor sai au fost efectuate perchezitii, relateaza Reuters…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat vineri pe ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, in legatura cu presupusa interferenta a Statelor Unite in alegeri, au relatat agentiile de presa ruse TASS si RIA, citand o sursa diplomatica, informeaza Reuters. Agentiile de presa citate nu au…