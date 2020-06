Stiri pe aceeasi tema

- Gușa sau excesul de grasime de sub barbie reprezinta o ingrijorare pentru foarte multa lume, in special pentru femei. Din fericire, exista tratament pentru aceasta problema, nu doar liposucția zonei, ci și soluții speciale care se injecteaza și dizolva grasimea de sub barbie. „Prezența gușei poate distrage…

- Petre Apostol La finalul acestei saptamani, in jurul orașului Boldești-Scaeni, cu sosirea pe cațararea de la Seciu, ar fi trebuit sa aiba loc prima cursa importanta din calendarul competițional in ciclismul romanesc: concursul din cadrul circuitului Road Grand Tour, organizat de Asociația Județeana…

- Uniunea Europeana a depus eforturi susținute pentru a combate criza generata de pandemia COVID 19, atat in domeniul sanatații cat și in domeniul economic. Acest lucru trebuie adus in atenția publicului, mai ales in contextul actual, cand se incearca propagarea unui curent eurosceptic, un context…

- Primaria Oradea a anuntat, marti, ca din 6 aprilie va incepe dezinfectia scarilor de bloc din Oradea, dar montarea de dispozitive cu solutii dezinfectante nu se poate realiza din cauza lipsei de stocuri.

- Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania a notat, joi, intr-un comunicat, ca recomanda cluburilor sa nu apeleze la solutii imorale si lipsite de orice suport legal in aceasta perioada de criza cauzata de pandemia de coronavirus, precizand ca ar trebui sa existe negocieri directe…

- Bolnavii de cancer din Cluj stau la cozi de zeci de metri, in frig, luni dimineața, pentru a iși primi tratamentul care ii ține in viața, anunța deputatul Emanuel Ungureanu pe pagina lui de Facebook. ”In plina criza Covid 19 acești bolnavi sunt cei mai expuși infectarii. Ce face statul roman acum cu…

- In aceasta perioada cand specialiștii ne recomanda sa ne spalam cat mai mult pe maini, inginerul devean Corneliu Birtok vine cu o soluție naturala pentru dezinfectarea mainilor. Inventatorul a combinat mai multe uleiuri de plante cu proprietați antiseptice și produse ale stupului. Produsul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a solicitat Guvernului luarea unor masuri pentru susținerea unor soluții legislative pentru acoperirea costului branșamentelor la rețelele de gaze naturale pentru racordarea gospodariilor. Ioan Balan i-a transmis ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri,…