Stiri pe aceeasi tema

- Eurovision Romania 2020 - LIVE TEXT: UPDATE ORA 22:40 - Connect-R - Moment muzical din partea prezentatorului Eurovision Romania 2020. Connect-R a fost inlocuit, in gluma, de un actor care-i seamana dar care a cantat execrabil. Cantaretul a venit repede pe scena si si-a reluat momentul cu o piesa recent…

- Lady Gaga a lansat la miezul noptii videoclipul piesei „Stupid Love“, primul ei single solo in trei ani, iar acesta a fost vizionat pana in prezent de peste 1,6 milioane de utilizatori YouTube.

- Cea de-a 40-a gala Brit Awards a avut loc marti seara la O2 Arena din Londra. Evenimentul a putut fi vizionat in acest an si pe YouTube. Ceremonia a fost prezentata de actorul britanic de comedie Jack Whitehall, ale carui interactiuni amuzante din pauzele show-ului cu cantareata Lizzo au facut deliciul…

- Președintele țarii acuza unii ambasadori UE, acreditați la Chișinau, ca ar dezinforma Bruxelles-ul și capitalele europene in privința activitații Guvernului Chicu. Declarația a fost facuta intr-un episod al emisiunii sale pe Youtube, „Președintele Raspunde".

- Relația dintre Culița Sterp și Carmen de la Salciua este sub semnul intrebari, dupa ce in ultimul timp cei doi nu au mai fost vazuți impreuna. Mai mult, pe canalul sau de YouTube, Culița Sterp i-a pus pe ganduri pe fanii sai dupa o afirmație pe care a facut-o.

- Justin Bieber a vorbit deschis despre dependenta sa de droguri si a dezvaluit ca i-a fost teama ca va muri din cauza acestora, relateaza marti Press Association. Cantaretul canadian, in varsta de 25 de ani, a declarat ca in cea mai dificila perioada din viata imediat dupa ce se trezea fuma canabis si…

- ■ o initiativa de punere in valoare internationala a eco-destinatiilor de poveste din tara a fost lansata in noiembrie 2019 ■ a fost vorba, in cadrul Saptaminile ecoturistice ale Romaniei, de sapte filme, in sapte saptamini ■ filmul despre Tinutul Zimbrului poate fi vizionat accesind https://www.youtube.com/watch?va0CVY0iRGExY…