Canalul Suez a fost din nou blocat dupa ce doua nave-cisterna au eșuat. Incidentul maritim a avut loc in urma cu doua zile și vine dupa ce nava Ever Given a blocat canalul mai multe zile, provocand pagube insemnate economiei mondiale. Cele doua nave faceau parte dintr-un convoi de 22 de vase cand au ramas […]