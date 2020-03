Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent, 21 de pacienti cu coronavirus au decedat si 46 s-au recuperat in urma infectiei. Joi, numarul infectiilor cu coronavirus in Italia era 650, transmit DPA si Reuters. Cele mai recente date includ 412 persoane cu simptome usoare sau fara simptome, care nu necesita spitalizare si sunt in…

- Autoritatile de la Praga vor sacrifica aproape 140.000 de curcani si pui la o ferma avicola unde a fost descoperit virusul gripei aviare H5N8, a anuntat luni ministrul ceh al Agriculturii, Miroslav Toman, transmite Reuters potrivit Agerpres. Este al doilea caz descoperit anul acesta in Republica…

- Ducesa Kate, sotia printului William, s-a intalnit miercuri cu mai multe familii irlandeze in timpul unei vizite surpriza in Irlanda de Nord pentru a promova un sondaj la nivel national ce vizeaza imbunatatirea conditiilor pentru copiii din Marea Britanie, relateaza Reuters. In prima sa vizita singura…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca doreste sa negocieze cu Uniunea Europeana un acord comercial similar celui incheiat de blocul comunitar cu Canada (CETA), sustinand ca pentru un astfel de acord nu este nevoie ca Regatul Unit sa se supuna ”la toata panoplia” de reguli comunitare cerute…

- Medici thailandezi au declarat duminica ca au tratat cu succes cazuri severe de imbolnavire cu noul coronavirus (2019-nCoV) cu ajutorul unei combinatii de medicamente utilizate impotriva gripei si HIV, cu rezultate initiale care arata o ameliorare semnificativa a simptomelor in 48 de ore de la aplicarea…

- Un expert din cadrul Comisiei Naționale de Sanatate din China (NHC) a declarat, marți, ca o saptamana este suficienta pentru recuperare in urma simptomelor ușoare ale coronavirusului, relateaza Reuters, conform Mediafax.Comentariile au fost facute de Li Xingwang la o conferința de presa susținuta…

- Doua noi focare de gripa aviara au fost semnalate vineri in Polonia la ferme avicole situate in extremitati diferite ale tarii, dupa ce alte trei focare au fost descoperite saptamana aceasta, relateaza agentia Reuters. Unul dintre focarele de gripa aviara cu virusul H5N8 semnalat vineri se afla in regiunea…