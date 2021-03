Canada: Victimele exploatării sexuale solicită anchetarea companiei-mamă a Pornhub O suta de victime ale exploatarii sexuale susținute de peste 500 de ONG-uri internaționale solicita Canadei sa lanseze o ancheta penala asupra MindGeek, compania-mama a Pornhub, acuzata ca a profitat de diseminarea conținutului ilegal, într-o scrisoare, citata de AFP.



În acest document trimis parlamentarilor canadieni saptamâna trecuta, 104 victime și 525 ONG-uri din 65 de țari acuza MindGeek din Montreal ca a încalcat legile canadiene privind protecția copilului.



"Facem apel la guvernul canadian sa încurajeze Poliția Regala Canadiana (poliția federala)…

Sursa articol: hotnews.ro

