Stiri pe aceeasi tema

- Se așteapta ca incendiile de vegetație record din provincia canadiana Columbia Britanca, situata in vestul țarii, sa stramute și mai mulți oameni in aceasta saptamana, in timp ce pompierii se lupta cu flacarile dezlanțuite care au distrus proprietați și au inchis porțiuni dintr-o importanta șosea naționala.…

- Guvernul canadian i-a cerut, vineri, companiei Meta sa ridice interdicția privind știrile canadiene pe platformele sale, Facebook și Instagram, pentru a permite oamenilor sa impartașeasca informații despre incendiile forestiere majore din vestul țarii, relateaza Reuters.

- Incendiile de vegetatie din Grecia s-au mai domolit vineri dupa ce au facut ravagii timp de aproape doua saptamani, iar serviciile de urgenta au depus in continuare eforturi pentru a preveni aparitia unor noi focare in regiunea centrala a tarii, unde, cu o zi in urma, oamenii au fugit din calea unor…

- Incendiile de vegetatie din Canada s-au raspandit vineri in provincia vestica British Columbia, in timp ce, in est, Quebecul a anuntat ca va incepe eforturi pentru a controla incendiile al caror fum a ajuns pana in orasele nord-americane, transmite Reuters.Canada se confrunta cu cel mai prost inceput…

- Canada este pe drumul catre cel mai rau an de distrugeri provocate de incendiile de padure și vegetație, deoarece se prognozeaza ca, in condițiile calde și uscate, acestea vor persista pana la sfarșitul verii, dupa un inceput fara precedent al sezonului de incendii, potrivit Reuters. Canada este pe…

- Incendiile puternice s-au apropiat de drumurile din Alberta, Canada, luni (22 mai), complicand liniile de transport și aprovizionare, dupa ce autoritațile au inchis parți ale autostrazii principale 43, potrivit Reuters. Potrivit oficialilor locali, autostrada a fost parțial inchisa ca masura de precauție…