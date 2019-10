Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a onora invitatia Societatii Saint-Jean Baptiste (Sf. Ioan Botezatorul) din Montreal (SSJB), Puigdemont ar fi avut nevoie de o autorizatie electronica de calatorie (AVE), necesara la intrarea in Canada, scrie Agerpres. "Astazi a cazut securea. Agentul (serviciului de imigrari) ajunge…

- Descendentii dictatorului spaniol Francisco Franco au sosit, joi dimineata, la mausoleul din apropierea Madridului de unde "Caudillo" urmeaza a fi exhumat, la patruzeci si patru de ani de la sfarsitul dictaturii franchiste, relateaza France Presse. Douazeci si doi de membri ai familiei lui "El Caudillo"…

- Belgia, Kuweit si Germania au cerut in mod oficial joi Rusiei sa se abtina de la blocarea prin veto la ONU a unui proiect de rezolutie 'pur umanitar' care cere instituirea unui regim de incetare a focului in provincia siriana Idlib, potrivit France Presse. 'In calitate de responsabili de dosarul…

- Anuntul noului guvern a fost amanat cu cateva zile pentru a oferi timp prim-ministrului sa aleaga dintre numele propuse de Fortele pentru libertate si schimbare, varful de lance al miscarii de protest care a dus la rasturnarea presedintelui al-Bashir, precum si de militarii care l-au demis sub presiunea…

- Premierul ungar Viktor Orban a prezidat joi o reuniune internationala pentru promovarea 'modelului familiei traditionale', in fata a numeroase personalitati venite din Brazilia, SUA, Africa si Europa de Est, adunate pentru a incuraja natalitatea in numele

- Ministrul Afacerilor de Interne, Mihai Fifor, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca a discutat saptamana aceasta cu premierul Viorica Dancila remilitarizarea Ministerului de Interne, subliniind ca este o decizie grea, dar daca se va lua este necesara o dezbatere cu sindicatele.

- Ecologiștii se opun cu vehemența realizarii drumului spre Herculane. Activiștii de mediu au și organizat un protest in acest sens, susținand ca „standardele UNESCO nu permit niciun fel de deranj al naturii“, in contextul in care din aceasta luna ar trebui sa inceapa lucrarile de defrișare. Este…