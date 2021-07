Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat marti ca a desemnat-o pe Mary Simon ca noua reprezentata oficiala a Reginei Elisabeta a II-a in Canada, prima femeie indigena in aceasta pozitie, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza AFP. "Suntem onorati sa o avem pe doamna Simon ca prima guvernatoare generala indigena", a spus el. "Astazi, dupa 154 de ani, tara noastra depaseste o etapa importanta. Nu vad o alta persoana mai potrivita pentru acest moment", a adaugat Justin Trudeau, in contextul in care tara este indoliata dupa descoperirea a peste o mie de morminte anonime in apropierea unor…