Stiri pe aceeasi tema

- Canada a lansat luni o initiativa care urmareste sa opreasca statele sa mai aresteze cetateni straini ca mijloc de presiune diplomatica, o practica despre care Ottawa si Washingtonul afirma ca este folosita de China si de alte tari, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Reprezentanti ai Ministerelor…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea care permite lansarea procesului de vaccinare impotriva coronavirusului pe teritoriul Ucrainei, documentul fiind adoptat in cursul zilei de vineri de Parlamentul de la Kiev. Noua lege face posibila autorizarea in regim de urgenta a vaccinurilor…

- Mai multe edituri ale centrelor mitropolitane și eparhiale din Patriarhia Romana, precum și reviste ale mitropoliilor sau facultaților de teologie din țara au fost evaluate de Consiliul Național al Cercetarii Științifice (CNCS), potrivit basilica.ro. Evaluatorii sunt cercetatori sau cadre…

- Hung Nguyen, biolog vietnamez, a declarat pentru Reuters ca nu se asteapta la nicio restrictie in ceea ce priveste activitatea celor zece experti ai OMS in China.Echipa care este alcatuita din zece oameni de stiinta din țari precum Danemarca, Marea Britanie, Olanda, Australia, Rusia, Vietnam, Germania,…

- Canada si Marea Britanie ar fi pe cale sa incheie un acord care va asigura continuarea comertului liber dintre cele doua tari dupa Brexit, pana cand Parlamentul canadian va aproba un nou acord bilateral, convenit in noiembrie. Cele doua tari discuta un mecanism punte, care le va permite sa…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca votarea in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor s-a incheiat in sectiile de votare organizate in Europa, procesul electoral desfasurandu-se in conditii foarte bune. Votarea continua in 53 de sectii din Argentina, Brazilia, Chile, Uruguay,…

- Țarile sarace, pasuite pana la mijlocul anului viitor cu plata datoriilor. Decizia luata de liderii celor mai bogate state ale lumii Liderii G20 au aprobat planul privind extinderea pana la mijlocul anului viitor a inghetarii platilor aferente serviciului datoriei celor mai sarace tari din lume si au…

- Economiile din G20, cele mai dezvoltate ale lumii, au anunțat pana acum programe de ajutor financiar pentru redresarea economica in valoare totala de 11.000 miliarde dolari. Pandemia de COVID-19 a afectat aproape toate statele lumii, iar restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii…