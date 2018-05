Canada: Explozie ntr-un restaurant din Toronto/ 15-20 de persoane rănite 15 persoane au fost ranite în urma unei explozii care a avut loc vineri dimineața într-un restaurant din Mississauga, o suburbie a orașului canadian Toronto, potrivit Reuters.



Între 15 și 20 de persoane au fost transportate la spital dupa ce o explozie de proporții a avut loc la restaurantul Bombay Bhel din Mississauga.



Trei persoane se confrunta cu leziuni grave, potrivit paramedicilor.



Explozia a avut loc joi la ora locala 10:30 (ora României: 17:30).



Poliția regionala a declarat ca doi suspecți au intrat în restaurant…

Sursa articol: hotnews.ro

