Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul canadian a declarat vineri ca este pregatit sa primeasca 20.000 de refugiati afgani in cadrul unui nou program de imigrare, din cauza ''crizei umanitare emergente in regiune'', relateaza AFP. ''Situatia din Afganistan este sfasietoare si Canada nu va sta cu bratele incrucisate'',…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a convocat o reuniune de urgenta pe tema conflictului din Afganistan, iar ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a criticat decizia fostului presedinte american Donald Trump de retragere a trupelor SUA din Afganistan, anunța Mediafax. "Premierul…

- Afganistanul este in pragul unui razboi civil, a comentat ministrul britanic al apararii referindu-se la faptul ca tara este divizata in multiple factiuni cu interse diferite. Talibanii au cucerit 18 capitale de provincie si l-au capturat pe veteranul razboinic Ismail Khan, comandantul rezistentei locale…

- Ministrul apararii din Rusia, Serghei Șoigu, susține ca luptatori ISIS „patrund in mod activ” in Afganistan din Libia și Siria, in contextul retragerii trupelor internaționale din aceasta țara.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca plecarea ''precipitata'' a americanilor din Afganistan este responsabila de degradarea situatiei din aceasta tara, unde talibanii desfasoara mai multe ofensive care le aduc castiguri pe teren, relateaza France Presse.…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.

